Фонтан в переулке Плеханова в Томске заработает в ближайшее время

Фонтан в переулке запустят в ближайшее время. Фото: Алёна Мищенко

В Томске начали ремонтировать фонтан в переулке Плеханова в районе главпочтамта. Его включат в ближайшее время. Об это сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, все фонтаны в городе включили 3 мая. Традиционно их планировали включить 1 мая. Однако запуск пришлось отложить из-за минусовой температуры. Позже жители Томска заметили, что фонтан по переулку Плеханова не работает.

«В прошлом году подрядчик МКУ "Инженерная защита сооружений" провел ремонт чаши фонтана в переулке Плеханова. В этом году фонтан запустили вместе со всеми городскими фонтанами в начале мая», — сообщили в мэрии.

Однако позже были выявлены недочеты, которые сейчас устраняются в рамках гарантийного ремонта. Фонтан запустят в ближайшее время после устранения замечаний.

Напомним, что в собственности города находится семь фонтанов – на площади Новособорной, в Буфф-саду, по переулкам Плеханова, Батенькова, Нахановича, Набережной реки Ушайки и в Сквере студенческих отрядов на улице Красноармейской.