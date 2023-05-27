Теплая погода до +20 градусов ожидается в Томске в субботу

В Томске ожидается теплая погода до +20 градусов в субботу. Фото: Ксения Высотина

Суббота в Томске ожидается теплой и не дождливой, Днем столбики термометров поднимутся до +20 градусов, сообщается на сайте томского гидрометцентра.

В Томске 27 мая ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с, с с порывами до 12 м/с. Температура днем составит +18…+20°С.

По региону будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Днем синоптики обещают +18…+23°С, местами до +12...+17°С.