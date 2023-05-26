В Стрежевом 11-летний велосипедист попал под колеса автомобиля

В Стрежевом 26 мая произошло ДТП с участием 11-летнего велосипедиста Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Стрежевом произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 11-летнего велосипедиста, рассказали в полиции региона. Все случилось 26 мая около 17.30 во дворе дома. Мальчик на большой скорости выехал из-за припаркованных автомобилей. А по проезжей части в это время ехал автомобиль Nissan.

«В результате случившегося мальчику оказали разовую медицинскую помощь», - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Томской области.

За рулем автомобиля был 47-летний мужчина. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее в Томске на улице Клюева перевернулся автомобиль.