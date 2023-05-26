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НовостиОбщество26 мая 2023 12:32

«Нужно подружиться с соседями»: томичам рассказали, как защитить свою дачу от воров

Томичам рассказали, как соседи помогают защитить дачу от воров
Александра Тайбатрова
Томичам рассказали, как защитить дачу от воров

Томичам рассказали, как защитить дачу от воров

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Многие томичи уже начал дачный сезон, приводят участки в порядок, приступили к посадке. Но зачастую дачные домики и участки остаются без присмотра, потому что владельцы могут приезжать сюда только на выходные. Как обезопасить свое дачное имущество во время отсутствия, «АиФ-Томск» рассказал томич Максим, который занимается дачей более 20 лет.

«Нужно подружиться с теми соседями, которые живут на даче круглосуточно, и попросить, чтобы они присматривали за вашим участком», - посоветовал Максим и отметил, что соседи могут позвонить вам, если заметят что-то неладное.

Также опытный дачник посоветовал прятать все, что может привлечь внимание воров: инструменты, технику и т.д. Еще один лайфхак – установить лампочку с датчиком движения. Включившийся внезапно свет может отпугнуть воришек и привлечь внимание соседей. Впрочем, подходит этот совет только в том случае, если у вас на даче время от времени не отключают свет.

Также герой публикации посоветовал не экономить на замках и прочных дверях, а также, по возможности, установить на окнах решетки или открывающиеся изнутри ставни.