«Нужно подружиться с соседями»: томичам рассказали, как защитить свою дачу от воров

Томичам рассказали, как защитить дачу от воров Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Многие томичи уже начал дачный сезон, приводят участки в порядок, приступили к посадке. Но зачастую дачные домики и участки остаются без присмотра, потому что владельцы могут приезжать сюда только на выходные. Как обезопасить свое дачное имущество во время отсутствия, «АиФ-Томск» рассказал томич Максим, который занимается дачей более 20 лет.

«Нужно подружиться с теми соседями, которые живут на даче круглосуточно, и попросить, чтобы они присматривали за вашим участком», - посоветовал Максим и отметил, что соседи могут позвонить вам, если заметят что-то неладное.

Также опытный дачник посоветовал прятать все, что может привлечь внимание воров: инструменты, технику и т.д. Еще один лайфхак – установить лампочку с датчиком движения. Включившийся внезапно свет может отпугнуть воришек и привлечь внимание соседей. Впрочем, подходит этот совет только в том случае, если у вас на даче время от времени не отключают свет.

Также герой публикации посоветовал не экономить на замках и прочных дверях, а также, по возможности, установить на окнах решетки или открывающиеся изнутри ставни.