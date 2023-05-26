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НовостиОбщество26 мая 2023 11:16

На конкурсе «Торговля России» Томская область получила четыре награды

Наградят победителей 31 мая
Александра Тайбатрова
Томская область завоевала четыре награды на конкурсе «Торговля России»

Томская область завоевала четыре награды на конкурсе «Торговля России»

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Томская область завоевала четыре награды на конкурсе «Торговля России», рассказали в пресс-службе администрации региона. Этот конкурс проводится с 2018 года, чтобы выявлять лучшие практики торговли разных форматов. Из полутора тысяч заявок в 2023 году оргкомитет отобрал наиболее интересные.

«Одним из лучших в своей номинации стал Томский областной рынок», - отметили в пресс-службе администрации.

Также томские торговые практики были признаны лучшими в номинациях «Лучший магазин» и «Лучший торговый фестиваль», причем в последней номинации у Томской области – сразу два призера.

Наградят победителей конкурса «Торговля России» 31 мая на международном форуме «Неделя российского ритейла».