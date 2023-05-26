На конкурсе «Торговля России» Томская область получила четыре награды

Томская область завоевала четыре награды на конкурсе «Торговля России» Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Томская область завоевала четыре награды на конкурсе «Торговля России», рассказали в пресс-службе администрации региона. Этот конкурс проводится с 2018 года, чтобы выявлять лучшие практики торговли разных форматов. Из полутора тысяч заявок в 2023 году оргкомитет отобрал наиболее интересные.

«Одним из лучших в своей номинации стал Томский областной рынок», - отметили в пресс-службе администрации.

Также томские торговые практики были признаны лучшими в номинациях «Лучший магазин» и «Лучший торговый фестиваль», причем в последней номинации у Томской области – сразу два призера.

Наградят победителей конкурса «Торговля России» 31 мая на международном форуме «Неделя российского ритейла».