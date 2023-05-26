Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 мая 2023 10:40

«Град, гроза и сильный ветер»: в Томске объявили штормовое предупреждение на 27 мая

В субботу 27 мая в Томске ожидаются гроза и град
Александра Тайбатрова
В Томске объявлено штормовое предупреждение на субботу, 27 мая

В Томске объявлено штормовое предупреждение на субботу, 27 мая

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске объявлено штормовое предупреждение на субботу, 27 мая. Об этом предупреждают в мэрии, ссылаясь на прогноз от Томского гидрометцентра. В этот день возможен град, гроза, а также сильный ветер до 23 метров в секунду.

«Рекомендуем не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций», - обратились к горожанам и гостям Томска в мэрии.

Напомним, что с 26 по 28 мая в Томской области возможны заморозки до -3 градусов.