«Град, гроза и сильный ветер»: в Томске объявили штормовое предупреждение на 27 мая

В Томске объявлено штормовое предупреждение на субботу, 27 мая Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске объявлено штормовое предупреждение на субботу, 27 мая. Об этом предупреждают в мэрии, ссылаясь на прогноз от Томского гидрометцентра. В этот день возможен град, гроза, а также сильный ветер до 23 метров в секунду.

«Рекомендуем не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций», - обратились к горожанам и гостям Томска в мэрии.

Напомним, что с 26 по 28 мая в Томской области возможны заморозки до -3 градусов.