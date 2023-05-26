Мусоросортировочный комплекс в Томске станет самым технологичным за Уралом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томский мусоросортировочный комплекс, который планируют построить к ноябрю 2024 года, станет самым высокотехнологичным в Сибири, рассказали в пресс-службе администрации Томской области. Уже на первом этапе работы комплекс сможет перерабатывать три четверти коммунального мусора со всей Томской области.

«Стоимость комплекса по переработке отходов составит 2,4 миллиардов рублей, а мощность — до 250 тысяч тонн коммунальных отходов в год», - такие цифры приводит пресс-служба обладминистрации.

Построят комплекс возле северной площадки промпарка «Томск», он будет располагаться на участке более девяти гектаров. Место для будущего комплекса уже подготовили, а проект сейчас проходит экспертизу. Строительство комплекса переработки отходов позволит перерабатывать как минимум 50% отходов из Томска, Томского района и Северска (именно отсюда будут свозить мусор на первоначальном этапе работы комплекса).

Напомним, что на новом мусоросортировочном комплексе создадут более 400 новых рабочих мест.