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НовостиОбщество26 мая 2023 8:02

Прием фотографий для участия в конкурсе «Главный котик Томска 2023» остановлен

Победитель будет объявлен 20 июня
Алёна Мищенко
Остановлен прием фотографий для конкурса "Главный котик Томска 2023".

Остановлен прием фотографий для конкурса "Главный котик Томска 2023".

Фото: Олег ЗОЛОТО

Закрывается прием фотографий для участия в конкурсе «Главный котик Томска 2023». Присланные снимки до 26 мая приняты к участию. Об этом сообщает «АиФ-Томск».

Напомним, что конкурс «Главный котик Томска 2023» от «АиФ-Томск» стартовал 20 марта. Каждый участник, который становится победителем недели, получает приз и проходит в финал, где будет разыгран годовой запас корма.

За время участия было получено красивых фотографий котов. Организаторы конкурса набрали необходимое количество участников и остановили прием фотографий.

Все фотографии, присланные до 26 мая 14:00 по томскому времени, обработаны и приняты к участию.

Некоторые фотографии были отклонены и не приняты из-за несоответствия правилам.

Выбор котиков пройдет до 16 июня. Уже 20 июня будет объявлен победитель конкурса.