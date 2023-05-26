Прием фотографий для участия в конкурсе «Главный котик Томска 2023» остановлен

Остановлен прием фотографий для конкурса "Главный котик Томска 2023". Фото: Олег ЗОЛОТО

Закрывается прием фотографий для участия в конкурсе «Главный котик Томска 2023». Присланные снимки до 26 мая приняты к участию. Об этом сообщает «АиФ-Томск».

Напомним, что конкурс «Главный котик Томска 2023» от «АиФ-Томск» стартовал 20 марта. Каждый участник, который становится победителем недели, получает приз и проходит в финал, где будет разыгран годовой запас корма.

За время участия было получено красивых фотографий котов. Организаторы конкурса набрали необходимое количество участников и остановили прием фотографий.

Все фотографии, присланные до 26 мая 14:00 по томскому времени, обработаны и приняты к участию.

Некоторые фотографии были отклонены и не приняты из-за несоответствия правилам.

Выбор котиков пройдет до 16 июня. Уже 20 июня будет объявлен победитель конкурса.