Единственный пляж на Семейкином острове в Томске готовится к открытию

Пляж на Семейкином острове готовится к открытию.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Томске единственный городской пляж на Семейкином острове начали подготавливать к открытию. Конкретные сроки открытия пока неизвестны. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
В настоящее время на территории пляжа на Семейкином острове проводится уборка мусора, покос травы и противоклещевая обработка.
Накануне было закуплено дополнительное оборудование – лежаков и зонтиков. Также были заключены договоры на подключение электроэнергии и водоснабжения, ведется доукомплектование модульного санузла.
Сейчас заключаются договоры по охране и спасению людей на воде.
В ближайшие дни Роспотребнадзор проведет анализ воды и песка на территории и акватории пляжа. После получения всех разрешительных документов и привоза оборудования, пляж откроют для посещения.
Конкретных сроков в мэрии не называют.
Напомним, в 2022 году единственный томский пляж был открыт 11 июня. Открытие переносили из-за плохой погоды. Он был оборудован кабинками для переодевания, туалетом, волейбольными площадками.