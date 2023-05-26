Единственный пляж на Семейкином острове в Томске готовится к открытию

Пляж на Семейкином острове готовится к открытию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске единственный городской пляж на Семейкином острове начали подготавливать к открытию. Конкретные сроки открытия пока неизвестны. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В настоящее время на территории пляжа на Семейкином острове проводится уборка мусора, покос травы и противоклещевая обработка.

Накануне было закуплено дополнительное оборудование – лежаков и зонтиков. Также были заключены договоры на подключение электроэнергии и водоснабжения, ведется доукомплектование модульного санузла.

Сейчас заключаются договоры по охране и спасению людей на воде.

В ближайшие дни Роспотребнадзор проведет анализ воды и песка на территории и акватории пляжа. После получения всех разрешительных документов и привоза оборудования, пляж откроют для посещения.

Конкретных сроков в мэрии не называют.

Напомним, в 2022 году единственный томский пляж был открыт 11 июня. Открытие переносили из-за плохой погоды. Он был оборудован кабинками для переодевания, туалетом, волейбольными площадками.