Труп мужчины обнаружен на газоне в районе улицы Вершинина в Томске

Фото: "Регион-70"

Труп мужчины обнаружен возле Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники на улице Вершинина в Томске. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По данным очевидцев, труп мужчины лежал на газоне в районе ТУСУРа на улице Вершинина. На месте происшествия работали сотрудники полиции и ритуальная служба.

"Сегодня утром у ТУСУРа, Вершинина 47, на газоне лежал труп мужчины. На месте работали криминалисты", - написал очевидец в паблике "Регион-70".

Редакция "КП-Томск" запросила комментарий в УМВД по Томской области и региональном СУ СК.