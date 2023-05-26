Еще один житель Томской области погиб в ходе спецоперации

Фото: телеграм-канал "Мэр Стрежевого"

Житель Стрежевого Томской области Евгений Ромин погиб от осколочных ранений в ходе специальной военной операции. Бойцу было 48 лет. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Валерий Дениченко.

«7 мая 2023 года в ходе специальной военной операции под Артёмовском (ДНР) от множественных осколочных ранений погиб стрежевчанин Ромин Евгений Александрович», — сообщил Дениченко.

Евгений Ромин родился 6 апреля 1975 года. Ему было 48 лет.

Прощание с бойцом пройдёт во вторник, 30 мая, с 13 до 14 часов в храме Святителя Николая.

Напомним, ранее стало известно о еще одном военнослужащем из Томской области, погибшем при исполнении воинского долга в зоне СВО. 23-летний Евгений Старшинов отправился на фронт добровольцем в первые дни проведения спецоперации.