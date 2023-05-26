Томский психолог Белашова дала советы родителям, как успокоить ребенка перед ЕГЭ

Томским родителям рассказали, как успокоить ребенка перед ЕГЭ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области 26 мая стартовали первые Единые государственные экзамены. Первым делом перед экзаменами ребенок должен выспаться и успокоиться. Об этом рассказала томский психолог Татьяна Белашова.

Первым делом специалист советует успокоиться родителям, чтобы тревога не передалась детям.

«Прежде всего родителям нужно самим оставаться спокойными, работать со своей тревогой, не нагнетать обстановку и не транслировать ребенку свои страхи. Не стоит так же в последние дни перед экзаменом заставлять ребенка круглыми сутками сидеть за учебниками - усталость еще никогда не помогала на экзаменах», — пояснила «АиФ-Томск» специалист.

Ребенку необходимо обеспечить спокойную позитивную обстановку, полноценный сон и отдых.

Также важно проговаривать с ребенком то, что даже если экзамен не получится сдать хорошо, то в этом нет ничего страшного.

«Часто ученикам и родителям кажется, что, если не сдать хорошо экзамен - все, конец света, престижного вуза не видать, жизнь под откос. И здесь очень помогает рассмотрение вместе с ребенком альтернативных вариантов, ведь не ЕГЭ жизнь не заканчивается», — отметила Белашова.

Она добавила, что ребенок, осознавая наличие альтернативных вариантов, перестает относиться к экзамену, как к чему-то плохому. И, конечно, подростку нужна простая родительская поддержка и уверенность в том, что его будут любить, ценить и уважать, несмотря на результаты экзамена.