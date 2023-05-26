Студентов корпуса Томского политеха эвакуировали в пятницу из-за учебной тревоги

Фото: "Регион-70"

Студентов и преподавателей корпуса №10 Томского политехнического университета днем в пятницу, 26 мая, эвакуировали из-за учебной тревоги. Об этом "КП-Томск" сообщили в пресс-службе ТПУ.

Ранее обеспокоенные томичи в социальных сетях рассказали, что в десятом корпусе ТПУ прошла эвакуация. На месте работали сотрудники ГУ МЧС.

Позже в пресс-службе ТПУ сообщили, что занятия в университете сегодня были прерваны из-за сработавшей пожарной сигнализации в рамках учебной тревоги. Открытого огня и задымления нет.

Студентов и преподавателей эвакуировали на улицу на проспекте Ленина, 2.