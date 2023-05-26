В Томской области более 3,5 тысячи студентов колледжей и техникумов сдадут демоэкзамен. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В этом году в Томской области более 3,5 тысячи выпускников колледжей и техникумов сдадут государственную итоговую аттестацию в формате демонстрационного экзамена. Большая часть из них пройдет в мае и июне, сообщили в администрации региона.

Демоэкзамен позволяет колледжам и техникумам моделировать реальные условия, с которыми студенты могут столкнулся на своем будущем рабочем месте. Также такой формат экзамена позволяет получить независимую экспертную оценку выполнения задания.

«Студенты продемонстрируют свои знания и умения по 80 профессиям и специальностям в более чем 130 аккредитованных центрах проведения демоэкзамена, расположенных на площадках областных колледжей и техникумов», — говорится в сообщении.

С начала проведения в регионе демоэкзамена более 400 студентов прошли государственную итоговую аттестацию по 25 профессиям.

Знания будущих специалистов оценивают преподаватели колледжей и техникумов, работники предприятий и крупных областных организаций.