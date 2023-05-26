Томские одиннадцатиклассники 26 мая будут сдавать ЕГЭ по географии, литературе и химии

Сегодня в Томской области сдают ЕГЭ по географии, литературе и химии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 26 мая, у одиннадцатиклассников Томской области стартует первый Единый государственный экзамен. Выпускники школ сегодня сдают ЕГЭ по географии, литературе и химии.

Основной период сдачи ЕГЭ в 2023 году — с 26 мая по 1 июля, дополнительный период — с 6 по 19 сентября. Открывают основной период 26 мая экзамены по географии, литературе и химии.

Как ранее сообщал губернатор Томской области Владимир Мазур, в этом году в регионе подготовлено более 600 аудиторий для проведения ЕГЭ, все пункты проведения экзаменов оснащены видеонаблюдением, досмотровой техникой.

ЕГЭ по русскому языку выпускники сдадут 29 мая, по математике базового и профильного уровней в один день — 1 июня.

Экзамены по истории и физике пройдут 5 июня, по обществознанию — 8 июня, по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам — 13 июня.

Всего в регионе Единый государственный экзамен собираются сдавать 6 278 человек.