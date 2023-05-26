В Томске этим летом смогут поработать тысяча подростков

В Томске этим летом смогут поработать 1000 подростков. Фото: Мария ЛЕНЦ

Этим летом в Томске поработать смогут 1000 подростков от 14 до 17 лет. Их примет трудовой отряд «Пятая четверть», где они будут заниматься благоустройством, сообщили в мэрии.

Губернатор Томской области Владимир Мазур выделил дополнительно 14 млн рублей для организации данного отряда.

«Отряд будет работать в четыре сезона по три недели. Подростков трудоустроят на 15 рабочих дней по 4 часа. Курировать работу будут ребята из студотрядов и педагоги», — говорись в сообщении.

Школьники будут убирать мусор, подстригать живые изгороди и поросль, благоустраивать газоны и красить ограждения, лавочки и урны на детских площадках и в скверах.

Напомним, в целом по Томской области сил летом трудоустроят пять тысяч подростков, из них более 500 подростков находятся в группе риска. Почти 100 школьников уже приступили к работе.