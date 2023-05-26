Семейный праздник ко Дню защиты детей пройдет 1 июня в Горсаду Томска

В Томске в Горсаду пройдет семейный праздник. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске в четверг, 1 июня, пройдет масштабное мероприятие ко Дню защиты детей. Праздник устроят в Городском саду – одном из самых популярных и любимых мест семейного отдыха у томичей.

Развлекательную программу организуют с 12:00 до 16:00. В этот день на главной сцене Горсада выступят:

- клоун Лепа Сосискин с дрессированными животными;

- аниматоры ивент-организации с научным шоу;

-творческие детские коллективы Томска.

Проведет мероприятие известный радиоведущий популярных радиостанций Иван Козырев.

Гостей всех возрастов ждут игры, конкурсная программа, мастер-классы, викторина и «Пенная вечеринка» с розыгрышем призов. Также на празднике будет организована зона питания.

Томские компании смогут принять участие в качестве партнеров мероприятия.

На сегодняшний день партнерами мероприятия стали - семейный торговый центр «Детский парк»; сеть супермаркетов «Быстроном»; клуб Билингвального Развития «Англомама», ООО «Томское молоко»; детский плавательный центр «Утенок PROдолжение; компания ПЭТ Сити производство и продажа ПЭТ - тары, преформ; проект «Тинейджер на миллион» в Томске, сеть магазинов «Белорусские продукты» ИП Дмитриенко и Жилищный комплекс «Войков».

Возрастное ограничение мероприятия 0+.