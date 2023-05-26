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НовостиОбщество26 мая 2023 0:05

Порывистый ветер и +17 градусов ждут томичей в пятницу

Осадков не ожидается
Алёна Мищенко
Фото: Наталья Качановская

Фото: Наталья Качановская

В Томске в пятницу, 25 мая, столбики термометров поднимутся до +17 градусов, также возможен порывистый ветер, сообщается на сайте томского гидрометцентра.

В Томске ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с, с с порывами до 12 м/с. Температура днем составит +15…+17°С.

По региону будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Днем синоптики обещают +13…+18°С, местами до +23°С.