Порывистый ветер и +17 градусов ждут томичей в пятницу

Фото: Наталья Качановская

В Томске в пятницу, 25 мая, столбики термометров поднимутся до +17 градусов, также возможен порывистый ветер, сообщается на сайте томского гидрометцентра.

В Томске ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с, с с порывами до 12 м/с. Температура днем составит +15…+17°С.

По региону будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Днем синоптики обещают +13…+18°С, местами до +23°С.