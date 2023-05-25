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НовостиОбщество25 мая 2023 11:19

«Грозы и сильный ветер»: в Томске объявили штормовое предупреждение

В ближайшие два дня в Томске прогнозируют грозы и сильный ветер
Александра Тайбатрова
В ближайшие два дня в Томске возможны грозы и сильный ветер

В ближайшие два дня в Томске возможны грозы и сильный ветер

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Томске объявлено штормовое предупреждение на 25 и 26 мая, предупреждает мэрия. По информации Томского гидрометцентра, в эти два дня в городе ожидаются грозы и сильный ветер до 20 метров в секунду.

«Просим томичей соблюдать меры безопасности: не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций», - объявила мэрия Томска.

Напомним, что с 26 по 28 мая в Томской области возможны заморозки до -3 градусов.