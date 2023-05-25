В Томской области на газификацию жилья можно получить до 200 тысяч рублей

На газификацию жилья в Томской области теперь можно будет получить до 200 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Томской области могут получить две выплаты на газификацию жилья – одну из областного бюджета, а вторую из федерального. Соответствующие изменения в закон Томской области внесли депутаты Законодательной думы региона на заседании 25 мая. В целом на газификацию жилья теперь можно будет получить до 200 тысяч рублей. Но доступна эта льгота только определенным категориям граждан.

«Региональная выплата на компенсацию расходов на газификацию, в зависимости от льготной категории и дохода, составляет 50, 75 или 100 тысяч рублей. А федеральная субсидия на покупку и установку газоиспользующего оборудования, проведение работ на земельном участке равняется 100 тысячам рублей», - сообщили в пресс-службе Законодательной думы Томской области.

Раньше на региональную меру поддержку могли рассчитывать только те, кто не получил федеральную выплату. На сертификаты на газификацию в бюджете Томской области предусмотрено 89 миллионов, дополнительно на субсидию выделят 150 миллионов из федерального и регионального бюджетов.

Федеральная выплата на газификацию положена инвалидам и участникам ВОВ, ветеранам боевых действий, многодетным семьям с детьми младше 18 лет, малоимущим семьям и одиноким гражданам, членам семей погибших участников и инвалидов ВОВ, ветеранов боевых действий. Важно, чтобы льготник заключил договор о подключении к газовой инфраструктуре с 1 января 2023 года.