Семь «Домов за рубль» планируют ввести в эксплуатацию в Томске в 2023 году

фото: Наталья Качановская/ "АиФ-Томск"

В этом году в Томске планируют ввести в эксплуатацию семь домов по программе «Дом за рубль». На сегодняшний день в городе в аренду взято 43 исторических здания.

Как сообщила пресс-служба мэрии, в прошлом году в аренду были взяты девять «Домов за рубль». На недавних торгах из 16 зданий восемь зданий нашли арендаторов. Всего в аренду на сегодняшний день взято 43 дома.

«В нынешнем году мы рассчитываем ввести в эксплуатацию шесть-семь домов вдобавок к тем семи, что были введены ранее. Для того, чтобы придать новый импульс проекту, были разработаны изменения в правила участия в программе», - рассказал и.о. мэра Михаил Ратнер.

В эксплуатацию планируют ввести дома по улице Кривая, 8, проспекту Ленина, 25/1, улице Лермонтова, 24, улице Гоголя, 16, улице Пушкина, 28в, улице Савиных, 10а, улице Тверская, 66 и 66а.

Напомним, проект «Дом за рубль» реализуется в Томске с 2016 года. В рамках проекта инвесторы за свой счет реставрируют старинные здания и получают муниципальную льготу по арендной плате на 49 лет, используя восстановленные дома под собственные нужды. После разработки проектной документации плата за пользование зданием снижается до 10%, а после выполнения ремонтно-восстановительных работ – до 1 рубль в год.