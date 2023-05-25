В Томске начался ремонт теплосетей на улице Киевской

Фото: Наталья Качановская/ "АиФ-Томск"

В Томске начался капитальный ремонт тепловых сетей на улице Киевской. Работы будут проводиться в два этапа, чтобы минимизировать количество домов, попадающих под отключение горячей воды, сообщили в мэрии.

«Здесь компании «Томск РТС» предстоит заменить более 1 км квартальных теплосетей на участке от ул. Герцена до ул. Карташова, от которых запитано 12 многоквартирных домов», — говорится в сообщении.

Как рассказал и.о. начальника департамента городского хозяйства Дмитрий Путров, данный участок теплосетей сильно изношен. Капремонт позволит обеспечить надёжность снабжения домов отоплением и горячей водой, а также сократить до минимума сроки ремонта этого участка в последующие годы.

Для минимизации количества домов, попадающих под отключение горячей воды, работы будут проводиться в два этапа. На первом этапе до 10 июля «ТомскРТС» проведет капитальный ремонт теплосетей по улице Киевская на участке со стороны улицы Герцена до улицы Енисейской.

На втором этапе капремонт стартует 18 июня на участке от улицы Енисейской до улицы Карташов. Работы планируется завершить до середины августа.