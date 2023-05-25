Профориентолог из Томска Краснова рассказала, как выбрать профессию подростку

Томским школьникам рассказали, как выбрать профессию. Фото: Мария ЛЕНЦ

В четверг, 25 мая, выпускники школ Томской области отметили последний звонок. Теперь самое главное для подростка – выбрать подходящую профессию. Журналисты «АиФ-Томск» побеседовали с профориентологом Екатериной Красновой о том, как выбрать профессию правильно.

По словам специалиста, как только приходит время выбирать, какие экзамены сдавать, где учиться, какую профессию получать — начинаются проблемы и метания. Становится сложно определять «свое мнение, желание» от «чужого».

«Большую помощь ребенку могут оказать родители, обозначив и проговорив его сильные стороны. И от них нужно отталкиваться. В чем я силен? Что у меня хорошо получается? Это ключевой фактор. То, что любимо, комфортно, интересно и хорошо получается никогда не будет ошибочным», — отметила Краснова.

От этого необходимо отталкиваться и выбрать 2-3 профессии. По возможности, подросток может пройти стажировку по определённой профессии, которая позволит понять «то самое это или нет», заключила профориентолог.

Если у подростка возникают трудности, то можно попросить совета у родителя. Близкие с рождения видят сильные стороны и могут подсказать направление.