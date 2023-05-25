Десять фактов незаконной рубки леса за неделю выявили в Томской области

В Томской области выявлено 10 фактов незаконной рубки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области за прошедшую неделю выявили 10 случаев незаконной рубки деревьев. Ущерб лесному фонду составил более одного миллиона рублей, сообщает областной департамент лесного хозяйства.

«За прошедшую неделю в лесничествах региона проведено 85 рейдов. Инспекторы выявили 10 фактов незаконной заготовки древесины на территории Верхнекетского, Зырянского, Каргасокского, Кожевниковского, Кривошеинского, Первомайского, Тимирязевского и Чаинского лесничеств», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в 3 случаях специалисты смогли установить виновных.

Общий объем выявленных рубок составил 124 кубометра. Ущерб лесному фонду составил более одного миллиона рублей. Для возбуждения уголовного дела материалы переданы в полицию.

С начала года на территории Томской области выявлено 54 факта незаконной заготовки древесины, почти половину из них удалось раскрыть.

В случае обнаружения незаконной рубки жители региона могут обращаться по телефону горячей линии 8-800-100-94-00 круглосуточно.