Прямые рейсы из Томска в Нижний Новгород запустят со 2 июня

Прямые рейсы из Томска до Нижнего Новгорода запустят со 2 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» со 2 июня приступит к выполнению прямых рейсов из Томска в Нижний Новогород. Об этом сообщили в томском аэропорту.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Полет будет осуществляться на самолете Bombardier.

«Выполнение рейсов стало возможным благодаря программе государственной поддержки и субсидирования из бюджета Томской области и федерального бюджета», — говорится в сообщении.

В понедельник самолет будет вылетать из Томска в Нижний Новогород в 12:40, в пятницу — в 17:10. Данный маршрут будет работать до 29 сентября.

Продажа билетов уже началась. Их можно купить на сайте авиакомпании, на официальном сайте Аэропорта ТОМСК и в авиакассах города.