Из Томской области продолжают уезжать в другие города. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За три месяца 2023 года из Томской области уехали более 4,5 тысячи человек. Прибыло в регион чуть больше 4 тысяч человек. Такую статистику приводят аналитики Томскстата.

«В Томскую область прибыло 4345 человек, выбыло – 4729 человек. За счет миграционного оттока численность населения уменьшилась на 384 человека», — говорится в сообщении.

В прошлом году за аналогичный период в область приехало 4970 человек, уехали – 7452 человека, миграционная убыль составила 2482 человека.

За январь-март 2023 года в Томскую область из других регионов прибыло 1210 человек, из зарубежных стран – 1128 человек.

Выехали в другие регионе в этом году 1779 человек, в зарубежные страны – 943 томича.

Внутри области место жительства сменили 2007 человек.