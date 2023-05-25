Кот Локи стал победителем десятой недели в конкурсе «Главный котик Томска 2023»

Фото: "АиФ-Томск"

Стал известен победитель десятой недели конкурса «Главный котик Томска 2023», сообщает «АиФ-Томск». Им стал котик по кличке Локи. За питомца отдали свои голоса 4 830 томичей. Благодаря этому котик попал в финал конкурса.

Напомним, что конкурс «Главный котик Томска 2023» от «АиФ-Томск» стартовал 20 марта. Каждый участник, который становится победителем недели, получает приз и проходит в финал, где будет разыгран годовой запас корма.

Голосование за следующих участников началось 22 мая. Еженедельный выбор котиков пройдет до 16 июня. Уже 20 июня будет объявлен победитель конкурса. Следующее голосование стартует 29 мая.

Для участия в конкурсе вы можете отправить фотографии ваших котиков на электронную почту: aif.tomsk@yandex.ru или в What's App на наш номер телефона +7 953 911 79 10.