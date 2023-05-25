В Томске 18-летняя девушка попала под колеса ВАЗ на пешеходном переходе

Фото: пресс-служба УМВД по Томксой области

В Томске 25 мая на улице Нахимова 18-летняя девушка попала под колёса автомобиля ВАЗ на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла 25 мая около 8:30 на улице Нахимова, 40.

«Автомобилем ВАЗ, под управлением мужчины-водителя, 1956 года рождения, совершен наезд на девушку-пешехода 2004 года рождения», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, девушка переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

В результате ДТП девушка с травмами была доставлена в больницу.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства произошедшего.