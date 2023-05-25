В Томске 18-летняя девушка попала под колеса ВАЗ на пешеходном переходе

Фото: пресс-служба УМВД по Томксой области
В Томске 25 мая на улице Нахимова 18-летняя девушка попала под колёса автомобиля ВАЗ на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Авария произошла 25 мая около 8:30 на улице Нахимова, 40.
«Автомобилем ВАЗ, под управлением мужчины-водителя, 1956 года рождения, совершен наезд на девушку-пешехода 2004 года рождения», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, девушка переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.
В результате ДТП девушка с травмами была доставлена в больницу.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства произошедшего.