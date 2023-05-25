Женщина отравилась угарным газом при пожаре в жилом доме в Томской области

В Томской области женщина пострадал при пожаре в жилом доме. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В селе Нарга Молчановского района Томской области 24 мая загорелся жилой дом. При пожаре пострадала 52-летняя женщина, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сигнал о происшествии на улице Беляева поступил на пульт дежурного в 19:30. Загорелся жилой дом, к которому вплотную стояли хозяйственные постройки.

При пожаре пострадала 52-летняя женщина, она получила отравление продуктами горения и была доставлена в Молчановскую районную больницу.

«В результате пожара обгорела обрешетка крыши дома, имеются прогары в потолочном перекрытии. Сгорела пристройка. Обгорели стены и обрешетка крыши бани. Сгорел гараж и дровяник», — говорится в сообщении.

Также обгорели стены стайки и обрешетка крыши. Общая площадь возгорания составила 117 квадратных метров.

Причина пожара устанавливается, в тушении были задействованы три единицы техники и девять человек.