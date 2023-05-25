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НовостиОбщество25 мая 2023 2:21

В Кировском районе Томска более 100 домов останутся без холодной воды 29 мая

Воду отключат на весь день
Алёна Мищенко
В Кировском районе Томска более 100 домов останутся без холодной воды.

В Кировском районе Томска более 100 домов останутся без холодной воды.

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Холодное водоснабжение будет отсутствовать целый день в ряде домов Кировском районе Томска 29 мая. Это связано с плановыми работами на водопроводных сетях, сообщили в «Томскводоканале».

«Будет осуществляться замена запорной арматуры диаметром 200 мм. по улице Красноармейская. Планируемые мероприятия позволят в случае проведения работ на сетях водоснабжения производить отключение абонентов локально», — говорится в сообщении.

Так, холодную воду отключат 29 мая с 9:00 до 23:50 по адресам:

Фото: "Томскводоканал"

Фото: "Томскводоканал"

Томичам приносят извинения за доставленные неудобства и просят заранее запастись водой.