В Кировском районе Томска более 100 домов останутся без холодной воды 29 мая

В Кировском районе Томска более 100 домов останутся без холодной воды. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Холодное водоснабжение будет отсутствовать целый день в ряде домов Кировском районе Томска 29 мая. Это связано с плановыми работами на водопроводных сетях, сообщили в «Томскводоканале».

«Будет осуществляться замена запорной арматуры диаметром 200 мм. по улице Красноармейская. Планируемые мероприятия позволят в случае проведения работ на сетях водоснабжения производить отключение абонентов локально», — говорится в сообщении.

Так, холодную воду отключат 29 мая с 9:00 до 23:50 по адресам:

Фото: "Томскводоканал"

Томичам приносят извинения за доставленные неудобства и просят заранее запастись водой.