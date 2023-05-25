Более 70 домов отключат от электричества в Томске в четверг

В Томске без свет останутся более 70 домов 25 мая. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Томске в четверг, 25 мая, более 70 домов останутся без электричества из-за планового ремонта оборудования. Об этом сообщают «Горсети».

Так, с 08:00 до 17:00 света не будет по адресам:

Улица Мостовая, 49;

Улица Причальная, 10,11/1,14-18,15,18/1,18/1 стр.3,18/3,20/2;

Улица Усть-Киргизка, 2-я;

Улица Причальная, 20/1,22.

С 09:00 до 12:00 свет отключат в доме по улице Ивана Черных, 96/1.

С 09:00 до 13:00 отключения пройдут по проспекту Кирова, 51А.

С 09:00 до 17:00 энергетики обесточат дома:

Улица Каштачная Большая, 12-а,12-в,18,22,173,207,213,213/1 стр.1,229,235,255-259,263;

Переулок Островского, 26,26-а,29,29-б;

Улица Советская, 47;

Улица Герцена, 1-А,1-а,3;

Переулок Проектируемый, 3-5;

Улица Ферганская, 1-а,1-б,2-а,2-б;

Улица Пролетарская, 50,53,62-а,62/2,64/1;

Улица Первомайская, 1-7,1-а,2-14;

Улица Омская, 21;

Улица Дальне-Ключевская, 19,27-29,33-43,51;

Улица Игарская, 30-38,31-43,42-44,58-62,66,71-75,71-а,77 стр.1,79,85;

Проспект Ленина, 217 стр.12,217/13;

Переулок Омский, 40;

Переулок Зырянский, 35,36,36-а,36-б;

Переулок Анжерский, 30,33,36;

Улица Дальне-Ключевская, 14;

Улица Харьковская, 14-18;

Улица Подгорная Малая, 9-11.

Также с 13:30 до 16:30 свет вновь отключат в доме по улице Ивана Черных, 96/1.