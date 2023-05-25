Более 70 домов отключат от электричества в Томске в четверг

В Томске без свет останутся более 70 домов 25 мая.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Томске в четверг, 25 мая, более 70 домов останутся без электричества из-за планового ремонта оборудования. Об этом сообщают «Горсети».
Так, с 08:00 до 17:00 света не будет по адресам:
Улица Мостовая, 49;
Улица Причальная, 10,11/1,14-18,15,18/1,18/1 стр.3,18/3,20/2;
Улица Усть-Киргизка, 2-я;
Улица Причальная, 20/1,22.
С 09:00 до 12:00 свет отключат в доме по улице Ивана Черных, 96/1.
С 09:00 до 13:00 отключения пройдут по проспекту Кирова, 51А.
С 09:00 до 17:00 энергетики обесточат дома:
Улица Каштачная Большая, 12-а,12-в,18,22,173,207,213,213/1 стр.1,229,235,255-259,263;
Переулок Островского, 26,26-а,29,29-б;
Улица Советская, 47;
Улица Герцена, 1-А,1-а,3;
Переулок Проектируемый, 3-5;
Улица Ферганская, 1-а,1-б,2-а,2-б;
Улица Пролетарская, 50,53,62-а,62/2,64/1;
Улица Первомайская, 1-7,1-а,2-14;
Улица Омская, 21;
Улица Дальне-Ключевская, 19,27-29,33-43,51;
Улица Игарская, 30-38,31-43,42-44,58-62,66,71-75,71-а,77 стр.1,79,85;
Проспект Ленина, 217 стр.12,217/13;
Переулок Омский, 40;
Переулок Зырянский, 35,36,36-а,36-б;
Переулок Анжерский, 30,33,36;
Улица Дальне-Ключевская, 14;
Улица Харьковская, 14-18;
Улица Подгорная Малая, 9-11.
Также с 13:30 до 16:30 свет вновь отключат в доме по улице Ивана Черных, 96/1.