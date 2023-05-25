Научное шоу и пенная вечеринка ждут томичей на семейном празднике в Горсаду 1 июня

В Томске 1 июня пройдет семейный праздник. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске 1 июня на главной сцене Городского сада пройдет семейный праздник ко Дню защиты детей. Томичей ждет мероприятие, в котором смогут принять участие дети, подростки, родители, бабушки и дедушки.

С 12 до 16 часов запланирована большая развлекательная программа, представления, конкурсы и фуд-зона.

В этот день на сцене выступят «Арена развлечений» с научным шоу, клоун Лепа Сосиськин с дрессированными животными, детские коллективы Томска. Мероприятие проведет популярный радиоведущий Иван Козырев.

Кроме того, томичей ждут игры, мастер-классы, викторина, пенная вечеринка и розыгрыш призов.

Томские компании могут стать партнерами мероприятия.

На сегодняшний день партнерами мероприятия стали - семейный торговый центр «Детский парк»; сеть супермаркетов «Быстроном»; клуб Билингвального Развития «Англомама», ООО «Томское молоко»; детский плавательный центр «Утенок PROдолжение; компания ПЭТ Сити производство и продажа ПЭТ - тары, преформ; проект «Тинейджер на миллион» в Томске, сеть магазинов «Белорусские продукты» ИП Дмитриенко и Жилищный комплекс «Войков».

Возрастное ограничение мероприятия 0+.