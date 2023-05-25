Прохладная погода до +17 градусов ожидается в Томске в четверг

В Томске ожидается прохладная погода в четверг. Фото: Ксения Высотина

В Томске в четверг, 25 мая, воздух прогреется до +17 градусов, сообщается на сайте томского гидрометцентра.

В Томске ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с, с порывшим до 12 м/с. Температура днем +15…+17°С.

По региону будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура днем +12…+17°С, местами до +22°С.

Напомним, в Томской области с 26 по 28 мая возможны заморозки. В связи с таким прогнозом, томичей предупреждают, что посаженные овощи, ягоды и прочие культуры могут замерзнуть.