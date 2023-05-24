Больше 200 тысяч томичей проголосовали за объекты благоустройства

Результаты голосования опубликуют в начале июня. Фото: Анна Ковалева

За новые объекты благоустройства проголосовали более 200 тысяч жителей Томской области, подсчитали в администрации региона. Поучаствовать в голосовании могут все жители Томской области старше 14 лет, а сделать это можно до 31 мая.

«Итоговые результаты голосования будут опубликованы в начале июня», - рассказали в пресс-службе администрации Томской области.

Напомним, что в регионе работает колл-центр по благоустройству, позвонить туда можно по будням с 09.00 до 18.00. А в Томске на благоустройство в 2023 году потратят 130 миллионов рублей.