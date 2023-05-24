В Томской области почти 70 бывших заключенных нашли работу в 2022 году

Почти 300 бывших заключенных обратились в центры занятости для поиска работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году почти 300 бывших заключенных обратились в центры занятости для поиска работы, а почти 70 человек работу нашли. Такие цифры озвучили на областной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. Освободившиеся из мест лишения свободы устраивались разнорабочими, грузчиками, водителями, станочниками, швеями, продавцами и т.д.

«В рамках социализации заключенные томских колоний получают среднее, профессиональное или высшее образование», - следует из сообщения на сайте администрации Томской области.

Общее образование получают абсолютно все заключенные. В 2022 году профессиональное обучение прошли почти 750 человек. А семь осужденных сейчас получают высшее образование.

Напомним, что работодателям Томской области не хватает почти 10 тысяч сотрудников.