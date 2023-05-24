В Томской области злоумышленник выманил у пенсионерок 300 тысяч рублей

В селе Кожевниково Томской области разыскивают злоумышленника, который похитил у пенсионерок 300 тысяч рублей, рассказали в полиции региона. Потерпевшим звонили с незнакомого номера и говорили, что их близкие стали виновниками ДТП. От потерпевших требовали передать деньги курьеру, чтобы их близкие избежали уголовной ответственности.

«78-летняя жительница Кожевниково 23 мая передала незнакомцу 200 тысяч рублей в парке культуры и отдыха. В этот же день, но позже, злоумышленник похитил у 83-летней жительницы райцентра 100 тысяч», - рассказали в пресс-службе полиции.

Сейчас сотрудники полиции разыскивают злоумышленника. Известно, что это худощавый мужчина, ростом 180-185 сантиметров, с небольшой бородой. Он был одет в джинсы, свитер темно-фиолетового или темно-синего цвета и черную кепку. Очевидцы сообщают, что мужчина может ездить на серебристо-песочном Nissan.

Полиция просит граждан, которые что-то знают о личности подозреваемого, позвонить по телефонам 02, 102 (с мобильного) или 8-905-089-40-42, 8-909-541-22-15.