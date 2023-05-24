Летом подростки смогут ездить в скором поезде из Томска в Новосибирск за полцены Фото: Ксения Высотина

С 1 июня по 31 августа дети в возрасте от 10 до 17 лет смогут ездить в скорых поездах из Томска до Новосибирска, а также из Новосибирска до Новокузнецка со скидкой 50%. Такая информация опубликована на сайте администрации Томской области. Сообщается, что скидку предоставляют на проезд в вагонах 2 и 3 класса поезда Новокузнецк - Новосибирск, а также в вагонах 2В и 2Ж поезда Томск-2 - Новосибирск.

«Для получения скидки достаточно предъявить документ свидетельство о рождении или паспорт несовершеннолетнего», - отметили в пресс-службе администрации Томской области.

Также документ, удостоверяющий личность подростка, нужно будет предъявить при посадке в поезд. А для детей от 10 до 5 лет специальный тариф действует вне зависимости от класса вагона.

Летом поезд из Томска в Новосибирск будет ездить по пятницам, субботам и воскресеньям, а из Новосибирска в Новокузнецк – каждый день, кроме вторника и среды.