«Юрист, портной, дизайнер»: в томских вузах и техникумах можно получить разные профессии

В томских вузах и техникумах можно получить разные профессии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершается учебный год, и перед выпускниками скоро встанет выбор будущей профессии. В «АиФ-Томск» составили список лучших техникумов и колледжей Томска и области, в которых можно получить профессии по разным направлениям.

Томский техникум железнодорожного транспорта

Техникум является филиалом СГУПС, в нем готовят специалистов для работы в железнодорожных подразделениях. Здесь можно пройти обучение по следующим направлениям: сервис на транспорте, сварочное производство, организация перевозок и управление на транспорте, техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования, автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте), строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, информационные системы и программирование.

Чтобы поступить в техникум, дополнительные экзамены сдавать не надо. Абитуриентов набирают по среднему баллу аттестата, для поступления нужно от3,5 баллов и выше.

Томский финансово-юридический техникум

Образовательное учреждение специализируется на подготовке кадров в сфере финансов и бухучета, юриспруденции. Для получения диплома после 11 класса здесь нужно проучить один год и 10 месяцев.

Колледжа находится в центре Томска. Абитуриентов принимают по среднему баллу аттестата.

Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг

В колледже, который находится в Октябрьском районе Томска, можно получить такие профессии, как портной, официант, бармен, повар, кондитер, графический дизайнер.

Томский аграрный колледж

Обучение здесь проходит по направлениям агрономия, техническая эксплуатация и обслуживание электрического оборудования, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, ветеринария, юриспруденция, правоохранительная деятельность и др. У колледжа есть филиалы в селах Первомайское и Подгорное. Студентам предоставляют общежитие, а учиться здесь можно и заочно.

Томский базовый медицинский колледж

Как ясно из названия, в образовательном учреждении готовят профессионалов в сфере медицины. Здесь можно выучиться на фельдшера, акушера, медсестру (медбрата), фармацевта. При поступлении смотрят на средний балл в аттестате, а также абитуриенты проходят психологические испытания.

Ранее были названы специальности томских вузов, где в 2022 году был самый низкий проходной балл.