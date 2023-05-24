Взрыв произошел на заводе «Латат» в Томске

Фото: "Регион-70"

На томском заводе по производству МДФ-плит «Латат» в пятницу, 19 мая, произошел взрыв. В результате этого на предприятии в бункере для сортировки опилок случился пожар, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что 19 мая на заводе «Латат» произошел взрыв на линии шлифования.

«От обрезной пилы образовалась искра, произошло воспламенение с последующим взрывом. Никто не пострадал, парень, который упал с высоты 2-х метров от взрыва и ударной волны, получил только ушибы. Пожарный расчет приехал через 20 мин, все потушили», — сообщил очевидец в паблике «Регион-70».

В пресс-службе регионального МЧС рассказали, что сигнал о происшествии на томском заводе «Латат» на Кузовлевском тракте поступил на пульт дежурного в 17:42. Загорелся бункер для сортировки опилок.

«В результате пожара оплавилось электроустановка, сгорели опилки. Общая площадь 18 кв.м. Причина пожара устанавливается», — говорится в сообщении.

Огонь ликвидировали в 18:54. В тушении принимали участие 5 единиц техники и 20 человек.