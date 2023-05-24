Более 750 нарушений выявлено в сфере здравоохранения Томской области в 2023 году

В Томской области выявлено более 750 нарушений в сфере здравоохранения. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Более 750 нарушений законодательства в сфере здравоохранения в Томской области было выявлено в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры со ссылкой на прокурора Томской области Александра Семёнова.

Прокурор области рассказал, что в текущем году выявлено уже более 750 нарушений закона в сфере здравоохранения в региона. По требованию органов прокуратуры пациенты, в том числе в отделенных от областного и районных центров населенных пунктах, обеспечиваются лекарствами, больницы и поликлиники оснащаются медицинской техникой, проводится ремонт помещений.

«Несмотря на принимаемые меры, не решена проблема лекарственного обеспечения – более 3 тыс. человек не получили необходимые лекарства», — отметил Александр Семенов.

По его словам, реакция уполномоченных органов не всегда своевременна. Жители области жалуются на плохие условия, очереди и дефицит специалистов, качество оказания медицинской помощи детям.

В настоящее время в регионе существуют такие проблемы, как ненадлежащее лекарственное обеспечение льготников, недоступность и ненадлежащее качество медпомощи, дефицит кадров, неполная оснащенность больниц оборудованием.

«Прокурорами в текущем году уже предъявлено почти 60 исков в защиту прав граждан льготной категории на обеспечение лекарственными препаратами и возмещение затрат на их самостоятельное приобретение на сумму порядка 400 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

В прошлом году исков в сфере лекарственного обеспечения было более 120, в том числе о возмещении затрат на самостоятельное покупку лекарства на сумму около 1 млн рублей.