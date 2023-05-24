Трамваи трех маршрутов не будут ходить в Томске два дня из-за ремонта путей

В Томске изменится схема движения трамваем. Фото: Ксения Высотина

В Томске 27 и 28 мая изменится схема движения трамваем №2 и №5. Также будет приостановлено движение трамваем №№1, 3, 4. Это связано с ремонтом трамвайных путей, сообщили в мэрии.

«На период проведения плановых работ по послеосадочному ремонту трамвайного пути по ул. Лебедева 27 и 28 мая изменится схема движения городских трамваев.

Работы будут вестись на двух участках улицы Лебедева: от проспекта Комсомольский, 48 до улицы Лебедева, 40 и от дома №40 до дома №78 по улице Лебедева», — говорится в сообщении.

Трамваи №2 в это время будут двигаться следующим образом: площадь Южная — площадь Батенькова — микрорайон Черемошники. На линии будет работать 18 единиц подвижного состава.

Трамваи маршрута №5 будут следовать от площади Южной по проспекту Комсомольскому до площади Батенькова. В этот день на линию выйдут 7 трамваев.

Движение трамваев №№ 1, 3 и 4 будет приостановлено.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.