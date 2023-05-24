Появилось видео оглашения приговора по громкому делу о смертельном ДТП с врачами в Томске

В Томском районном суде состоялось слушание по громкому делу о ДТП, в котором погибли четверо сотрудников областного перинатального центра. Виновника аварии приговорили к 17,5 годам колонии строго режима. «КП-Томск» публикует видео приговора из зала суда с обвиняемым Александром Колеватовым.

Томский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего Александра Колеватова. Его признали виновным в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения, нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенным лицом, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим прав, а также в уклонении от административного надзора.

Журналист «КП-Томск» из зала суда публикует кадры оглашения приговора Александру Колеватову.

Напомним, в ДТП с большегрузом на трассе Томск-Мариинск 14 декабря погибли четыре человека — бригада Областного перинатального центра в полном составе. Медики ехали по вызову к беременной женщине в населённый пункт Зыряновское. Как ранее уточнили в прокуратуре Томской области, в результате аварии произошло возгорание. Водителя грузовика задержали вечером в этот же день, он отделался незначительными травмами. 16 декабря в регионе был объявлен днем траура.