В Томске задержали мужчину, который не заплатил за алкоголь

Фото: пресс-служба УМВД по Томской области

В Томске полицейский по горячим следам задержал подозреваемого в краже алкогольной продукции на сумму более 2 тысяч рублей из магазина. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В полицию поступило сообщение от сотрудника магазина о краже товара на переулке Дербышевском.

Полицейский опросил свидетелей, просмотрел записи с камер видеонаблюдения и задержал подозреваемого. Им оказался ранее судимый 39-летний томич.

«По предварительным, подозреваемый прошел в торговый зал и подойдя к прилавку похитил алкогольную продукцию стоимостью более 2 тысяч рублей, после чего скрылся», — рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».