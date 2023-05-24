В томском Городском саду 1 июня пройдет эко-акция по сбору пластиковых крышек и бутылок

Фото: Архив "КП"

В Томске 1 июня, в День защиты детей, в Горсаду пройдет эко-акция по сбору пластиковых крышек и бутылок. Компания "ПЭТ Сити" поставит в парке специальные контейнеры, куда можно будет определить пластиковые тары и крышки.

"Руководство нашей компании решило не только подарить подарки, но и провести эко акцию по сбору пластиковых крышек и бутылок. Это отличная возможность для взрослых людей, рассказать и показать детям, как можно внести свой вклад в заботу об окружающей природе", - рассказали представители компании.

Фото: Компания "ПЭТ Сити".

Добавим, что за сдачу ПЭТ-материала аниматор в костюме кролика будет раздавать детям подарки.

Акция будет проходить в рамках празднования Дня защиты детей. Напомним, что 1 июня в Городском саду с 12.00 до 16.00 пройдет мероприятие. Гостей праздника ждет разнообразная и увлекательная программа с мастер-классами, викториной, конкурсами, призами и пенной вечеринкой. Зрителя увидят научное шоу от «Арены развлечений» и номера с дрессированными животными от клоуна Лепы Сосискина. Задавать тон празднику будут томские музыкальные коллективы и известный радиоведущий Иван Козырев.