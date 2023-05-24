Новый водовод по улице Беринга в Томске ввели в эксплуатацию

Фото: администрация Томска

В Томске ввели в эксплуатацию водовод по улице Беринга. Работы на объекты завершились еще в январе этого года. Об этом сообщили в мэрии.

«Соответствующее разрешение на ввод в эксплуатацию получено сегодня. Работы на объекте были завершены в январе этого года, затем выполнялись мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию», — говорится в сообщении.

Сейчас «Томскводоканал» переключает абонентов со старой водопроводной линии на новую диаметром 800 мм по улице Кирпичная, улице Мичурина, улице Ивана Черных, улице Беринга. Томичей будут заранее предупреждать об отключении воды.

По данным мэрии, новый магистральный водопровод был построен для переключения абонентов с ветхих сетей водоснабжения по улице Ивана Черных, улице Беринга, улице Суворова, а также для организации постоянной схемы водоснабжения промышленного кластера Северных площадок ОЭЗ и промышленного парка.

Новые сети смогут улучшить качество воды и бесперебойность водоснабжения в домах 40 тысяч томичей.