Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 мая 2023 1:52

Автомобиль Nissan сгорел на улице 79-й Гвардейской Дивизии в Томске

Пожар произошел 23 мая
Алёна Мищенко
В Томске сгорел автомобиль Nissan.

В Томске сгорел автомобиль Nissan.

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Автомобиль Nissan Qashqai сгорел в Томске во вторник, 23 мая. При пожаре закоптился моторный отсек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Томской области.

Сигнал о происшествии на улице 79-й Гвардейской Дивизии потупил на пуль дежурного в 13:51. Загорелся автомобиль Nissan Qashqai.

В результате пожара закоптился моторный отсек. Огонь полностью потушили в 14:03.

Предварительной причиной возгорания стала неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

В тушении принимали участие 7 человек и 2 автоцистерны.