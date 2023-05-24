Автомобиль Nissan сгорел на улице 79-й Гвардейской Дивизии в Томске

В Томске сгорел автомобиль Nissan. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Автомобиль Nissan Qashqai сгорел в Томске во вторник, 23 мая. При пожаре закоптился моторный отсек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Томской области.

Сигнал о происшествии на улице 79-й Гвардейской Дивизии потупил на пуль дежурного в 13:51. Загорелся автомобиль Nissan Qashqai.

В результате пожара закоптился моторный отсек. Огонь полностью потушили в 14:03.

Предварительной причиной возгорания стала неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

В тушении принимали участие 7 человек и 2 автоцистерны.