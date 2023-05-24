Чемпионат по спортивному сбору мусора пройдет в Михайловской роще в Томске

В Томске пройдет чемпионат по спортивному сбору мусора. Фото: Василий Вахрин

В субботу, 10 июня, в Михайловское роще в Томске состоится областной чемпионат по спортивному сбору мусора. Прием заявок уже идет. Принять участие смогут только первые 10 организаций, сообщает «Облкомприрода».

Областной чемпионат пройдет 10 июня на территории лесопарка «Михайловская роща» с 10:00 до 13:00 часов. Мероприятие организовано в честь Всемирного Дня окружающей среды.

«В течение одного часа десять команд организаций региона будут на скорость собирать и сортировать отходы. За каждый килограмм собранных «полезных» отходов (ПЭТ-бутылка, полиэтиленовая упаковка, стекло, бумага, картон, металлическая банка) участники получают 50 баллов. Каждый килограмм смешанных отходов принесет команде только 1 балл», — говорится в сообщении.

Команда, которая наберет наибольшее количество баллов станет чемпионом Томской области.

Участие в мероприятии примут 10 команд предприятий и организаций среднего и малого бизнеса, которые первыми подадут заявки. От одной организации принять участие может только одна команда из пяти человек.

Подать заявку на конкурс можно по почте: vasina@green.tsu.ru. Саму заявку можно найти на сайте.