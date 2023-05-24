В Горсаду в Томске 1 июня пройдет праздник в честь Дня защиты детей

В Томске пройдет веселый детский праздник. Фото: Евгения ГУСЕВА

В горсаду Томска 1 июня состоится масштабный праздник в честь Дня защиты детей. На него приглашают детей, подростков, их родителей, бабушек и дедушек.

С 12:00 до 16:00 гостей праздника ждет разнообразная и увлекательная программа с мастер-классами, викториной, конкурсами, призами и пенной вечеринкой.

Юные жители города и их родители увидят научное шоу от «Арены развлечений» и номера с дрессированными животными от клоуна Лепы Сосискина. Задавать тон празднику будут томские музыкальные коллективы и известный радиоведущий Иван Козырев.

Партнерами проведения праздника в честь 1 июня стали - Семейный торговый центр «Детский парк», Сеть супермаркетов «Быстроном», Клуб Билингвального Развития «Англомама», ООО «Томское молоко», Детский плавательный центр «Утенок PROдолжение, Компания ПЭТ Сити производство и продажа ПЭТ - тары, преформ, Проект «Тинейджер на миллион» в Томске, Сеть магазинов «Белорусские продукты» ИП Дмитриенко и Жилищный комплекс «Войков».

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