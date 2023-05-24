Небольшое похолодание до +18 градусов ожидается в Томске в среду

В Томске ожидается +18 градусов. Фото: Ксения Высотина

В Томске в среду, 24 мая, воздух прогреется до +18 градусов, возможен сильный порывистый ветер, сообщается на сайте томского гидрометцентра.

Сегодня в областном центре ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с, с порывшим до 13 м/с. Температура днем +16…+18°С.

В регионе также будет преобладать переменная облачность. Преимущественно без осадков, по крайнему востоку небольшой дождь. Ветер северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура днем +13…+18°С, местами до +23°С, по крайнему северо-востоку +7…+12°С.

Напомним, в Томской области с 26 по 28 мая возможны заморозки. В связи с таким прогнозом, томичей предупреждают, что посаженные овощи, ягоды и прочие культуры могут замерзнуть.