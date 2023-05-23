Более 6700 благодарностей оставили томичи в рамках акции «Спасибо доктору!»

В Томской области продолжается акция «Спасибо доктору!» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томской области продолжается акция «Спасибо доктору!». Пресс-служба администрации региона сообщает, что томичи уже оставили 6705 благодарностей.

«На сегодняшний день больше всего «спасибо» получили роддом № 4, Томская областная клиническая больница и Колпашевская районная больница», - рассказали о предварительных результатах акции в администрации Томской области.

Напомним, что акция «Спасибо доктору!» проводится по нескольким номинациям. Можно поддержать как учреждения («Моя любимая больница» и «Моя любимая аптека»), так и отдельных специалистов («Народный доктор», «Народная медсестра», «Народный аптекарь»). Оставить благодарность можно на сайте акции или по телефонам 8 (3822) 516-616 и 8-800-350-88-50 (звонок бесплатный). Также выразить признательность медработникам можно, записав видеообращение. Победителями акции станут те, кто наберет больше всего голосов.